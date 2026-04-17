Война в Иране обогатила нефтяных гигантов мира: Россия - среди лидеров, - Guardian

Война на Ближнем Востоке обеспечила России дополнительное финансирование войны в Украине.

Крупнейшие нефтегазовые компании мира в течение первого месяца войны на Ближнем Востоке каждый час зарабатывали более 30 миллионов долларов. Об этом говорится в анализе, проведенном изданием Guardian на основе данных консалтинговой компании Rystad Energy.

Отмечается, что среди крупнейших выгодоприобретателей от войны на Ближнем Востоке – Saudi Aramco, "Газпром" и ExxonMobil.

В материале подчеркивается, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco благодаря войне в Иране может дополнительно заработать по итогам 2026 года 25,5 миллиарда долларов, если средняя цена на нефть составит 100 долларов.

Три российские компании – "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл" – заработают 23,9 миллиарда долларов при аналогичных условиях.

Отмечается, что война на Ближнем Востоке обеспечила России дополнительное финансирование российско-украинской войны. По данным анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха, в марте Россия получала доходы от экспорта нефти в размере 840 млн долларов в день, что на 50% больше, чем в феврале.

Американский нефтяной гигант Exxon Mobile, по подсчетам Guardian, дополнительно обогатится на 11 млрд долларов в 2026 году, если цена на нефть будет удерживаться на уровне 100 долларов. Британская Shell – на 6,8 миллиарда долларов.

На фоне дополнительных доходов, полученных мировыми нефтяными гигантами за счет войны на Ближнем Востоке, растет давление с целью введения налога на сверхприбыль. Европейская комиссия рассматривает обращение министров финансов Германии, Испании, Италии, Португалии и Австрии с просьбой "послать четкий сигнал о том, что те, кто получает прибыль от последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для широких слоев населения".

"Это позволило бы финансировать временные меры помощи, особенно для потребителей, и сдержать рост инфляции, не налагая дополнительного бремени на государственные бюджеты", – отметили министры в письме от 4 апреля.

По данным издания, с начала войны в Иране расходы ЕС на ископаемое топливо выросли на 22 млрд евро.

В то же время журналисты отмечают, что последствия войны в Иране, вероятно, будут долгосрочными: в понедельник глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол назвал ее самым большим потрясением, которое когда-либо испытывал мировой энергетический рынок.

Ситуация на Ближнем Востоке и цены на нефть

15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране почти завершена. По его словам, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что якобы позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

В тот же день издание The Washington Post сообщило, что в ближайшие дни Пентагон отправит на Ближний Восток дополнительный военный контингент. На этом фоне стоимость нефти марки Brent возобновила рост после обвала 8 апреля и вновь приблизилась к 100 долларам за баррель.

