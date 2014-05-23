Батальон "Донбасс" попал в засаду: бойцы в окружении, армия игнорирует просьбы о помощи

Только что в районе с. Карловки Донецкой области батальон "Донбасс" попал в засаду и принял бой. В батальоне 9 раненых.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Против батальона работают автоматчики, снайпера и РПГ. Есть раненые. Отойти не можем, потому, что часть людей находится в окружении. Просим подмоги находящихся поблизости воинских частей", - написал он.

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Немного позже Семенченко сообщил, что к месту боя подошел БТР боевиков, подтянулись крупнокалиберные пулеметы, батальон закидывают гранатами.

"В 15 км в сторону Красноармейска стоит украинский армейский блок пост с 4 БТРами. Дайте, БТР! Мы не можем подойти к своим товарищам, работают снайперы", - пишет командир.

Семенченко подчеркнул, что все его обращения по телефону к командованию армейских сил с просьбой прислать подкрепление услышаны не были.

Девять раненых бойцов вывезены в больницу.