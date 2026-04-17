База российского 'Рубикона' под Мариуполем поражена: военные раскрыли детали

Это подразделение использует практически все имеющиеся в России дроны, отметили украинские военные.

Силы специальных операций в ночь на 17 апреля нанесли удар по логистической базе засекреченного российского центра беспилотных технологий"Рубикон" во временно оккупированном Мангуше под Мариуполем.

Отмечается, что операция была проведена с использованием дронов Middle-strike. На месте удара зафиксированы взрывы и масштабные пожары.

Военные отмечают, что "Рубикон" использует против Сил безопасности и обороны Украины почти все имеющиеся у России ударные и разведывательные дроны. В частности, это подразделение использует обычные и оптоволоконные FPV-дроны, ударные "Молнии" и "Ланцеты", разведывательные беспилотники ZALA, "Орланы", SuperCam, а также морские дроны.

Видео дня

"Поражение и уничтожение логистических центров противника существенно снижают его боеспособность. Силы спецопераций продолжают вести асимметричные действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины", – подчеркивается в сообщении.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что военные поразили 16 целей россиян. Среди них были три ЗРК, две базы "Искандер" и две нефтебазы России.

Также ранее Мадяр сообщил об ударе по российскому нефтехимзаводу в Стерлитамаке (Башкортостан). Он отметил, что такие удары подтверждают, что расстояние 1500 км вглубь РФ доступно для украинских дронов. Также он подчеркнул, что важным аспектом является не только сам удар, но и то, чтобы "разрушить саму иллюзию безопасности в отношении глубины вражеского тыла".

