Спатифиллум будет процветать годами: садоводы рассказали, как вырастить

Оживить растение и заставить его обильно цвесты помогут эти простые правила по уходу.

Спатифиллум - одно из самых популярных комнатных растений. Многим оно нравится за декоративные листья и нежные белые цветы. Однако даже при всей неприхотливости цветок может терять привлекательный вид, если за ним неправильно ухаживать.

Эксперты по уходу за растениями рассказали, как распознать проблемы и вернуть спатифиллуму здоровый вид, пишет Marthastewart.

Как понять, что спатифиллум заболел

О том, что растению нужна помощь, говорят несколько признаков:

пожелтение или потемнение листьев;

появление пятен на листьях;

увядание и опадание листвы;

замедление роста;

коричневые кончики листьев;

неприятный запах из почвы.

Главные ошибки в уходе за лилией

Одной из самых распространенных проблем является переувлажнение. Несмотря на любовь к влажной почве, избыток воды может привести к загниванию корней лилии. В таком случае специалисты советуют сократить полив или пересадить растение в свежий грунт.

Не менее опасен и недостаток влаги. Если листья лилии становятся сухими и ломкими, значит ей не хватает воды. Поливать растение нужно до тех пор, пока лишняя жидкость не начнет вытекать через дренажные отверстия.

Также важно учитывать освещение. При недостатке света спатифиллум замедляет рост и теряет вид. Лучше всего размещать его в хорошо освещенном месте без прямых солнечных лучей.

Удобрения и качество воды

Переизбыток удобрений может привести к накоплению солей в почве, из-за чего кончики листьев темнеют. В таком случае рекомендуется промыть грунт чистой водой или пересадить растение.

Кроме того, специалисты советуют избегать полива жесткой водопроводной водой. Оптимальный вариант – дождевая или отстоянная вода.

Вредители и болезни

Причиной ухудшения состояния растения могут быть вредители – паутинные клещи, тля или мучнистые червецы. Для борьбы с ними используют специальные средства, например инсектицидное мыло.

Грибковые заболевания встречаются реже, но также требуют своевременного лечения.

Как обеспечить правильный уход

Чтобы мирная лилия хорошо росла, важно соблюдать несколько условий:

поддерживать влажность воздуха на уровне 40–60%;

обеспечить умеренный полив;

давать достаточное количество рассеянного света;

регулярно проверять состояние почвы и листьев.

При правильном уходе спатифиллум долго сохраняет красивый вид и может стать настоящим украшением дома.

