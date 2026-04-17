На выходных часть Украины накроет похолодание

В ближайшие дни в Украине будет дождить.

На выходных, 18 и 19 апреля, погода в Украине будет постепенно ухудшаться. В субботу небольшие дожди пройдут местами по всей стране, кроме большинства западных областей, а в воскресенье осадки сконцентрируются на юго-востоке. Вместе с дождями ожидается и некоторое похолодание. К концу недели прохладнее всего станет на северо-востоке, где столбики термометров покажут +11°...+13°. На остальной территории будет от +12° до +15° и только на Закарпатье и местами в южных областях воздух прогреется до более приятных +16°..+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +4°, а днем +14°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью+5°, днем +15°, переменная облачность. В воскресенье ночью +3°, днем +15°, переменная облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +5°, днем +15°, переменная облачность. В воскресенье - переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +5°...+15°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +3°...+15°, переменная облачность, небольшой дождь.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье - переменная облачность, +5°...+16°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +15°, переменная облачность, небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+15°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит+3°...+15°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +5°...+18°, небольшой дождь. В воскресенье +5°..+16°, переменная облачность, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье ночью ожидается +8°, днем +16°, пасмурно, дождь.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +7°, днем +15°, небольшой дождь.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +9°, днем +16°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +1°, днем до +8°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +12°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +5°, днем +14°, переменная облачность. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит +5°, днем +17°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +13°. В воскресенье - переменная облачность, температура +5°...+16°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +14°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +2°...+16°.

В Затоке в субботу - переменная облачность, ночью +8°, днем +14°. В воскресенье - переменная облачность, температура +8°...+16°.

Вас также могут заинтересовать новости: