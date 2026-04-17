Рейтинг Путина в России падает уже 6 недель подряд

Также продолжает падать и рейтинг правящей партии "Единая Россия".

Всероссийский центр изучения общественного мнения, принадлежащий государству, уже шестую неделю подряд фиксирует снижение рейтинга одобрения деятельности президента РФ, передают российские СМИ.

Отмечается, что в период с 6 по 12 апреля рейтинг одобрения российского диктатора составил 66,7%. По сравнению с предыдущей неделей он упал на 1,1%. Также снизился и уровень доверия к Путину на 1,8% – до 72%.

Вместе с рейтингом кремлевского диктатора упала и поддержка правящей партии "Единая Россия" на 2,4 пункта – до 27,3%. В то время как рейтинги других партий, представленных в Госдуме, наоборот растут.

Поддержка войны в России

Ранее британский политолог и эксперт по вопросам современной России Марк Галеотти отмечал, что Кремлю все сложнее объяснять причины войны в Украине. И на фоне этого там начали активизировать новые "страшилки". В частности отмечается, что в РФ в последнее время активно распространяют информацию о том, что Великобритания и Франция якобы планируют предоставить Украине ядерное оружие.

Аналитик также отметил, что большинство граждан РФ выступает за переговоры, чтобы положить конец войне в Украине. В частности, по его словам, все больше россиян считают, что Москва также должна пойти на уступки в мирных переговорах.

Вас также могут заинтересовать новости: