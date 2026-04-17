Черниговская ТЭЦ приостановила работу из-за массированной российской атаки

Жители Чернигова остались без горячей воды.

В результате очередной массированной атаки России в ночь на 17 апреля Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

"К сожалению, объекты критической инфраструктуры вновь подверглись целенаправленной атаке, что повлияло на стабильность их функционирования. По состоянию на 17 апреля подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" временно приостановлена", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что на объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия.

Видео дня

"Точные сроки восстановления в настоящее время устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки", - отметили в ведомстве.

Ранее в мэрии сообщали, что сегодня ночью Чернигов подвергся массированной атаке ударными беспилотниками. В частности, было зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар. Также произошло попадание по ряду объектов инфраструктуры.

"В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Черниговском районе. Без электричества остались около 6 тысяч абонентов города Чернигов", – сообщили в горсовете.

Другие вражеские атаки на украинские города

В ночь на 17 апреля российская оккупационная армия нанесла массированный удар по югу Одесской области, в частности, по одному из морских портов на Дунае – вспыхнули пожары, повреждены здания и контейнеры. Также в результате атаки призошел пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

Кроме того, сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепр. В результате обстрела повреждено транспортное предприятие. Пострадали два человека.

