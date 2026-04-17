Раскрыты секреты идеального отпуска с детьми: куда поехать и как избежать стресса

Судя по результатам опроса, малыши не стремятся к сложным маршрутам – для них важны свобода, развлечения и время, проведенное с семьей.

Идеальный семейный отпуск на самом деле может быть гораздо проще, чем кажется, пишет издание Express.

Солнце, море и счастливые дети – именно об этом мечтают многие семьи, планируя летний отдых. И, как показывает исследование, секреты удачных каникул довольно очевидны, если спросить самих детей, добавляют авторы.

Согласно опросу Marriott Bonvoy, дети описывают идеальное путешествие очень просто: свобода действий за завтраком (63%), много водных горок (57%) и даже мороженое вместо обеда (58%).

В то же время они четко дают понять, чего не хотят – 39% назвали самой большой проблемой скуку, а 35% выступили против "взрослых" занятий во время отдыха.

Как отметил коммерческий директор Marriott International Эндрю Уотсон, дети не стремятся к сложным маршрутам – им важны свобода, развлечения и время, проведенное с семьей. Именно поэтому семейный отдых – это не только об отелях или инфраструктуре, а о создании условий, где все могут расслабиться, играть и вместе накапливать воспоминания.

Он также советует привлекать детей к планированию путешествий, чтобы сделать их более удачными.

Исследование показало, что около 40% родителей признают: им сложно угодить всем членам семьи при организации отпуска. Возможно, именно поэтому 39% уже позволяют детям участвовать в планировании, а 72% готовы даже доверить им организацию всей поездки.

Что касается направлений, дети чаще всего выбирают Испанию (33%), за ней следуют Италия (18%) и Греция (16%).

Для родителей главными приоритетами остаются качественное время с семьей (66%) и возможность отдохнуть без стресса (47%).

