Синоптик рассказал, будет ли тепло в Украине в ближайшие выходные

Местами будут идти дожди и появятся заморозки.

В ближайшие выходные в Украине будет умеренно тепло, местами пройдут кратковременные слабые и умеренные дожди, ожидаются слабые туманы, а в ряде областей не исключены заморозки на почве. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Температурный фон в целом по стране будет соответствовать климатической норме, только в северных и западных областях ночью местами на поверхности почвы не исключены заморозки до 0…-2 °С", – говорит синоптик.

Днем, по его данным, воздух прогреется до +10…+16 °С, а на крайнем юго-востоке местами до +17…+18 °С.

Погода 18 апреля

На западе Украины днем пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер 5 – 10 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, днем +10...+15 °С, на Закарпатье – до +17 °С.

На севере будет облачно, в течение суток ожидаются небольшие дожди. Местами возможен туман. Ветер 3–8 м/с. Температура ночью +2…+7 °С, днем +10…+15 °С.

В центральных регионах Украины периодически будет идти небольшой дождь. Местами возможен слабый туман. Ветер 3 – 8 м/с. Ночью будет +4...+9 °С, днем +12...+17 °С.

На юге существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет 7–12 м/с, в Одесской области днем местами может усиливаться до 15–17 м/с. Температура ночью +6…+11 °С, днем +13…+18 °С.

На востоке пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью термометры покажут +5…+10 °С, днем +10…+15 °С, на Донбассе +13…+18 °С.

Погода 19 апреля

В конце недели в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами может наблюдаться туман. Ветер 3 – 8 м/с. Температура ночью 0…+5 °С, днем +13…+18 °С.

На севере днем местами будет наблюдаться небольшой дождь. Ветер будет 5–10 м/с. Температура ночью +1…+6 °С, днем +8…+13 °С.

В центральных областях ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер 5–10 м/с. Ночью термометры покажут 0…+5 °С, днем +12…+17 °С.

На юге будет сухо, только в Крыму и Приазовье пройдут дожди. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +13…+18 °С.

На востоке ночью местами пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, а днем +9…+14 °С.

Ранее синоптик Витлий Постригань сообщил, что в ближайшие дни погода в Украине будет нестабильной: ожидаются дожди, местами с грозами, а температура будет постепенно снижаться.

17–18 апреля циклоны из Беларуси и Турции принесут осадки, в частности в Черкасской области возможны грозы.

В воскресенье, 19 апреля, начнется похолодание – усилится ветер и придет сухой арктический воздух. Ночью будет +2…+7°, днем +10…+15°, местами небольшой дождь.

В начале недели холод усилится: ночью +2…+7°, местами на почве заморозки до -3°, днем всего +9…+14°.

