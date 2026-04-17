Силы обороны 'разгромили' базу десантно-штурмовых катеров оккупантов в Крыму

Также были успешно поражены радиолокационные станции и пункты управления на других временно оккупированных территориях.

Силы обороны Украины в очередной раз успешно нанесли удары по временно оккупированному Крыму. На этот раз был поражен склад хранения десантно-штурмовых катеров в Черноморском.

На оккупированных территориях бушуют бои

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, украинские защитники нанесли серию ударов 16 апреля и в ночь на 17 апреля.

Силам обороны Украины удалось поразить пункты управления противника. Речь идет о командно-наблюдательном пункте в районе населенного пункта Долгое (временно оккупированная территория Луганской области), а также пунктах управления БПЛА оккупантов в районах населенных пунктов Теткино (Курская обл.), Успеновка и Зеленое Запорожской области.

Также поражена база по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники (Клинкино, оккупированная Донецкая область), логистический хаб (Мангуш, Донецкая область), а также склад хранения десантно-штурмовых катеров (Черноморское, временно оккупированная территория АР Крым).

Вместе с тем, среди прочего, украинские воины наносили удары по складам боеприпасов противника в районах населенных пунктов Скадовск (ТОТ Херсонской обл.), Пантелеймоновка (ТОТ Донецкой обл.) и Довжанск (ТОТ Луганской обл.).

Кроме того, поражены склад материально-технических средств и склад горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Сабовка и Ровеньки Луганской области соответственно.

Подтверждение в результате предыдущих ударов

Так, подтверждено уничтожение 9 апреля 2026 года лаборатории БПЛА в районе Орлинского (Донецкая обл.).

Также в результате боевых действий 16 апреля 2026 года подтверждено поражение радиолокационной станции "Небо-М" (Черновец, Белгородская обл.).

Еще подтверждено поражение 15 апреля 2026 года радиолокационной станции "Подлет" (Новомарьевка, Ростовская обл.).

Как сообщал УНИАН, обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников считает, что у России постепенно сокращаются возможности поддерживать роль временно оккупированного Крыма как ключевого логистического хаба.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук убежден, что удары Украины по ключевым логистическим объектам российских оккупантов в Крыму привели к тому, что РФ вынуждена увеличивать нагрузку на Крымский мост. Очевидно, что переправа снова будет рассматриваться как одна из приоритетных целей для Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: