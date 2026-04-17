В Одесской области заметили ондатр во время брачного сезона: опубликованы редкие кадры

На видео с фотоловушки можно увидеть двух животных, которые "моют" друг друга.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области исследователи зафиксировали семью ондатр – животных, которые редко встречаются людям. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

Он обнародовал видео с фотоловушки, на котором можно увидеть двух невероятно милых животных, "моющих" друг друга. Сразу видно, что отношения между ними очень нежные.

По словам ученого, на видео – ондатра (Ondatra zibethicus) – полуводный грызун, интродуцированный (случайно завезен) в Одесскую область из Западной Сибири после Второй мировой войны.

"Активна вечером и ночью. Не каждому удастся ее увидеть, особенно так, как на видео, где члены семьи ондатры во время брачного периода тщательно чистят друг друга. Они распространены в прибрежной камышовой зоне двух слабосоленых лиманов в национальном парке "Тузловские лиманы". Шума войны они не очень боятся, как многие другие животные", – отметил исследователь.

В нацпарк прилетели малые цапли: что о них известно

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели малые цапли. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что эти птицы преодолели большой миграционный путь в Украину из Африки, где они зимовали.

В нацпарке птицы образуют колонию и строят гнезда на деревьях. По словам ученого, эти цапли являются колоритом биоразнообразия в национальном природном парке. К сожалению, война беспокоит их и не всегда дает возможность успешно гнездиться.

