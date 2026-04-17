В районе ЧАЭС заметили редкое растение: по легенде, в нём пряталась нечистая сила (фото)

В Чернобыльской зоне заметили сон-траву – редкое растение, с которым связана интересная легенда. Фотографиями весеннего первоцвета поделились на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Фото сделал заведующий научным отделом Денис Вишневский.

"Сон-трава – это волшебный весенний цветок, о котором в народе сложилась красивая легенда. Говорят, что когда-то она была обычным растением, но однажды в ее густой листве спряталась нечистая сила. Архангел (в некоторых преданиях – святой воин) поразил растение молнией, чтобы изгнать зло, и от этого цветок как будто "заснул", а его лепестки стали мягкими и склонились к земле", – говорится в сообщении.

С тех пор, согласно легенде, сон-трава обрела способность наводить сон и защищать человека от злых сил. По поверью, если положить ее под подушку, можно увидеть пророческий сон или найти ответы на свои вопросы.

"Сон-трава является редким растением и занесена в Красную книгу Украины, поэтому ее следует беречь и любоваться ею только на природе", – подчеркивают исследователи.

Что еще известно о сон-траве

Согласно открытым источникам, сон широколистный (народные названия – сон-трава, анемона, сон-зелье, сонник) – редкий вид растений, занесенный в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы. Среди украинцев Канады известен как крокус прерий, дым прерий. Официальный цветок провинции Манитоба.

Цветет это многолетнее светолюбивое растение в апреле-мае, опыляется насекомыми. После опыления цветки превращаются в своеобразные пушистые шарики, состоящие из множества семянок, имеющих длинные перьевидные столбики, листья появляются после отцветания растения.

Численность вида сокращается в результате человеческой деятельности – распашки степей, террасирования склонов, выпаса скота, срыва на букеты и т. д.

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает стадо одичавших коров. Они остались от семьи самоселов, которые вернулись домой после Чернобыльской катастрофы и содержали домашних животных.

Коров держали в селе Лубянка, где самое большое стадо насчитывало 7 голов, а в 2016 году, после смерти хозяев, животные остались без присмотра и начали жить на воле. Сейчас в стаде 12 особей – три быка, трое телят и шесть коров.

