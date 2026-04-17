Помогут ли России дополнительные стратегические резервы на фронте: экс-спикер Генштаба ответил

Россия привлекает дополнительно 20 тысяч солдат для восполнения потерь на поле боя.

На весну и лето у РФ есть ресурсы для ведения активных боевых действий, но переброска дополнительных 20 тыс. солдат коренным образом не изменит ситуацию на фронте.

Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, могут ли дополнительные 20 тысяч военных, которых РФ планирует перебросить на фронт, как-то изменить ситуацию на фронте.

"Конечно, кардинально ситуацию на востоке она [эта сила – УНИАН] не изменит. Напомним, что на пике активности боевых действий в районе Покровска и Мирнограда враг сосредоточивал там группировку войск численностью до 150 и даже в некоторые дни до 170 тыс. личного состава. Также стоит вспомнить мартиролог российских потерь в ежемесячном измерении – более 30 тыс. убитых и раненых российских военных. То есть, фактически 20 тысяч – это своего рода компенсационный механизм, призванный обеспечить компенсацию потерь", – пояснил Селезнев.

Эксперт не считает, что эти человеческие ресурсы помогут оккупантам коренным образом изменить ситуацию на оперативно-тактическом уровне. Враг может усилить свои действия на тактическом уровне, но перемещение такого количества личного состава, и речь идет не только о солдатах, но и о движении огромного объема техники – военных грузов, вооружения, боеприпасов и т.д.

"Весь этот процесс точно отслеживается украинской разведкой, и дальше к делу приступают пилоты беспилотных систем, которые максимально помешают таким перемещениям. Поэтому, я думаю, что еще на этапе выдвижения, развертывания эти 20 тысяч будут точно на определенном уровне разгромлены украинской армией, а дальше к делу приступят наши боевые подразделения, непосредственно на поле боя превращая те самые 20 тысяч российских резервов в полный ноль", – отметил Селезнев.

О перспективах на поле боя

По мнению экс-спикера, на нынешнем этапе у российских захватчиков еще есть ресурсы для ведения войны.

"Сколько и на какой промежуток времени этих ресурсов врагу хватит – думаю, что до конца весны и фактически все лето у врага будут ресурсы для проведения активных наступательных действий. Но будут ли они дальше, учитывая те тревожные сигналы, которые приходят из Кремля, в том числе относительно состояния российской экономики, ресурсов на осень может и не хватить. А учитывая то, что украинская армия в рамках реализации концепции DeepStrike и MiddleStrike делает все необходимое, чтобы выхолостить не только военный, но и экономический потенциал Российской Федерации и российской армии, то здесь, я думаю, что россиян ждут темные времена и без перспектив на восстановление", – убежден Селезнев.

По его мнению, единственный вариант, который позволит выжить и как-то стабилизировать экономическую ситуацию в РФ, – это полная остановка боевых действий на поле боя. Он напомнил, что война очень затратна на ресурсы.

Война в Украине – последние новости с фронта

По данным издания Financial Times со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас на фронте находится примерно 680 тыс. российских солдат. Россия стремится захватить весь Донбасс до сентября.

Также захватчики готовятся к новому наземному наступлению на юго-востоке Украины. Для этого враг перебрасывает стратегические резервы – 20 тысяч оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: