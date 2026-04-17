В Германии нашли древнеримскую водную 'магистраль': для чего ее использовали

Этот водный канал, как выяснили ученые, был полностью рукотворным.

Археологи обнаружили в Германии древний римский канал, который более 2000 лет назад выполнял роль своеобразной транспортной "магистрали". Находка скрывалась под полями.

Как выяснили ученые, искусственный канал построили примерно в I веке нашей эры, пишет Popularmechanics. Он соединял реку Рейн с римскими укреплениями и поселениями. Канал отличался впечатляющими размерами - около 15 м в ширину и до 2,5 м в глубину.

Масштабный инженерный проект Рима

Исследователи отметили, что канал был полностью создан человеком и являлся высокотехнологичным для своего времени сооружением. Он серьезно изменил ландшафт местности и стал одним из немногих судоходных каналов, построенных римлянами к северу от Альп.

По словам авторов исследования, канал был частью водной системы Ландграбен/Шварцбах и играл ключевую роль в логистике Римской империи.

Для армии и снабжения

Главная функция канала заключалась в транспортировке войск и грузов, а также обеспечении безопасности границ. Он создавал прямую водную связь между Рейном и внутренней гаванью при форте Требур-Астхайм.

Форт, построенный во времена императора Валентиниана I (364–375 годы н.э.), служил важным оборонительным пунктом. Канал позволял безопасно швартовать суда и быстро перебрасывать ресурсы вдоль римско-германской границы.

Просуществовал дольше Римской империи

Ученые считают, что канал использовался значительно дольше, чем существовала сама Римская империя. Он функционировал вплоть до VIII века нашей эры – уже при меровингах и ранних каролингах.

Возможно, именно этот водный путь сыграл роль в развитии региона и даже строительстве королевского дворца в Требуре, который упоминается в источниках IX века.

Со временем канал перестали обслуживать, он был занесен осадками и окончательно исчез под слоями земли. Сегодня его следы удалось обнаружить благодаря современным технологиям.

