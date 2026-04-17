Популярный испанский аэропорт закроется более чем на месяц: как это повлияет на туристов

Через этот аэропорт часто летают туристы, желающие пройти по Пути Святого Иакова.

Испанский аэропорт Сантьяго-Росалия-де-Кастро, являющимся вторым по загруженности на севере страны, закрывается более чем на месяц со следующей недели, все запланированные рейсы отменяются.

Как пишет Express, аэропорт будет закрыт с 23 апреля по 27 мая 2026 года для проведения ремонтных работ по обновлению взлетно-посадочной полосы стоимостью в несколько миллионов евро.

В течение этого пятинедельного периода в аэропорту не будет ни взлетов, ни посадок, что в первую очередь повлияет на паломников, совершающих весенний паломнический поход в Сантьяго (Путь Святого Иакова – ред.): апрель и май – это популярные месяцы для путешественников, желающих пройти этот маршрут в Галисии.

Видео дня

"Если у вас возникнут вопросы о статусе вашего рейса, изменениях в расписании или возможном перебронировании, рекомендуем связаться с вашей авиакомпанией", – советует испанский оператор аэропортов Aena.

Как правило, в таких случаях авиакомпании предлагают пассажиром, которые уже приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, альтернативные варианты перелета через соседние аэропорты на эти же даты или перенос поездки на другое время.

В частности, тем, кто все еще хочет посетить эту часть Испании, советуют рассмотреть возможность перелета в аэропорт Ла-Корунья, расположенный примерно в 64 километрах от региональной столицы Сантьяго-де-Компостела, поездка куда на автомобиле обычно занимает менее часа. Еще один вариант – аэропорт Виго, расположенный примерно в 88 километрах.

Другие новости авиакомпаний

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, первые европейские авиакомпании уже начали сокращать количество авиарейсов и повышать цены на билеты из-за сокращения запасов топлива в связи с Конфликтом на Ближнем Востоке. И если ситуация сохранится, аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение пропускной способности, приостановку полетов и введение дополнительных сборов на билеты.

При этом глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что запасов авиационного топлива у Европы "осталось примерно на шесть недель".

