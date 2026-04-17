В Украину впервые за много лет прибыл король Швеции (видео)

Он начал свой визит с почтения памяти наших погибших воинов.

В Украину с визитом прибыл король Швеции Карл XVI Густав. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с того, что вместе со мной почтил память наших погибших воинов. Очень благодарны за это уважение", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "память о каждом и каждой для нас очень важна, о защитниках и защитницах Украины, которые боролись против российской агрессии".

"Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы российское безумие и убийства не пошли дальше", – добавил президент.

Предыдущий визит короля Швеции в Украину

Как сообщал УНИАН, последний официальный государственный визит короля Швеции Карла XVI Густава вместе с королевой Сильвией в Украину состоялся в конце сентября – начале октября 2008 года.

Во время посещения Херсонской области он торжественно открыл участок автодороги, соединивший село Змиевка с крупной областной транспортной магистралью протяженностью 4 км "Марьянское-Берислав".

Во время церемонии открытия дороги король Швеции и председатель Херсонской областной государственной администрации Борис Силенков перерезали символическую ленту. Автодорогу сдали в эксплуатацию 15 сентября 2008 года по случаю визита короля Швеции.

Также король встретился с жителями села Змиевка Бериславского района – этническими шведами. Гость подарил местной больнице диагностическое оборудование.

Кроме того, в Змиевке он посетил Свято-Михайловскую церковь (кирху), принадлежащую православной и шведской лютеранской общинам, где принял участие в богослужении, которое провел шведский пастор.

В Змиевке король с королевой возложили цветы к Мемориальному знаку репрессированным шведам и немцам, которые преследовались советской властью в 1937-1938 годах.

