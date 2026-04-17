Эксперт рассказал о преимуществах электросамокатов для крупных городов

В условиях роста цен на топливо электросамокаты – отличная альтернатива для коротких ежедневных поездок. Наличие сервисов по прокату способствует уменьшению пробок на дорогах и улучшает качество воздуха, что особенно актуально для крупных городов – Киева, Одессы, Харькова и др. А снижение зависимости от ископаемого топлива и декарбонизация мегаполисов – это весомый вклад в выполнение Украиной экологических обязательств перед ЕС в рамках соглашения Green Deal 2030, – утверждает Дмитрий Рославцев, доцент кафедры транспортных систем и логистики Харьковского национального университета городского хозяйства в интервью изданию "Деньги.UA".

Развивая инфраструктуру для электросамокатов/велосипедов, город разгружает общественный транспорт и сокращает расходы на него. Улучшает транспортную доступность и безбарьерность, повышает туристическую привлекательность, увеличивает доходы местного малого бизнеса и поступления налогов в местные бюджеты. Кроме того, это положительно влияет на устойчивость городской мобильности – во время коронавируса и блэкаутов велосипед/электросамокат часто был едва ли не единственным доступным транспортом, – напоминает Рославцев.

Для повышения безопасности необходимо ограничить скорость микромобильного транспорта до 20–25 км/ч, как в Евросоюзе. По мнению эксперта, сервисы проката уже соблюдают это ограничение. Муниципалитетам значительно проще иметь дело с сервисами проката, ведь бизнес проще контролировать, чем частных пользователей.

Также необходимо регулировать движение электросамокатов и велосипедов в публичном пространстве. В идеале должны быть учтены потребности пользователей всех видов транспорта, чтобы горожане имели возможность безопасно пользоваться средствами микромобильности. Без рисков для водителей и пешеходов. Отдельные или совместные с пешеходами дорожки, полосы или низкоскоростные зоны движения, системы проката, районы, где эта услуга доступна – город должен выбрать свой компромисс, в том числе и через регулирование, – объясняет доцент.

"В Киеве электросамокаты можно использовать на велодорожках, велопешеходных дорожках и по краю проезжей части. Общее ограничение – до 25 км/ч. Передвигаться по тротуарам разрешено только при отсутствии других путей, при этом скорость не должна превышать 10 км/ч. Запрещено перевозить пассажиров, пользоваться самокатами не следует лицам до 14 лет. А оставлять самокаты следует в специально отведенных зонах, обозначенных в приложениях. Соблюдение этих простых правил сделает пользование безопасным для всех участников движения", – объясняет Иван Попов, топ-менеджер сервиса проката электросамокатов JET UA.

По мнению Дмитрия Рославцева, в Украине микромобильность позиционируется как отдых. А в Европе – это способ ежедневных передвижений. Поэтому стоит менять фокус в транспортном планировании. В Украине лишь 8 городов имеют утвержденный план устойчивой городской мобильности, еще около десятка городов находятся на разных стадиях подготовки этого документа, в частности – Киев, Одесса, Днепр, Винница.

По состоянию на 2024 год в Украине работали 22 сервиса проката средств микромобильности. Крупнейшими операторами проката электросамокатов в Украине являются Bolt, JET UA, Bikenow, Scroll (ранее Bird) и KIWI. Они работают в Киеве, Львове, Одессе, Ровно и других городах. Напомним, что в 2024 году правительство утвердило план реализации Национальной транспортной стратегии Украины, где одним из ключевых направлений является переход на экологичные виды транспорта. Официальная цель – достичь 75% доли электротранспорта во внутреннем сообщении к 2030 году.

Вас також можуть зацікавити новини: