Певица Lama рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве

Украинская певица Наталья Дзенкив, известная под сценическим именем Lama, поразила новым откровением. Недавно исполнительница хитов "Мені так треба" и "Літак" не только рассказала о измене в отношениях, но и поразила суммой, которая ей нужна для комфортной жизни в Киеве.

"Каждому по-своему. Я бы, например, начиная где-то с 50 тысяч долларов в месяц. Но это я загнула, хотя бы 10-20 тысяч. Так, чтобы прямо чувствовать себя суперкомфортно", - подчеркнула звезда в проекте "55 за 5".

Не секрет, что 50-летняя артистка не только поет, но и пишет песни на заказ. Она призналась, что сейчас не занимается этим делом, однако все же назвала сумму, которую может получить за написанную композицию.

"Я давно уже песен не пишу. Но это от 3 000 долларов", - отметила Lama.

К слову, Lama известна хитами "Знаєш як болить", "Мені так треба", "Привіт" и многими другими песнями. Она получила большое количество музыкальных наград, в частности, "Золотой диск" за успешные продажи альбомов.

