Сотни тысяч баррелей нефти: первый загруженный танкер вышел из Ормузского пролива

Пакистанское судно следует с грузом из Объединенных Арабских Эмиратов.

Танкер под флагом Пакистана, который вошел в Персидский залив на выходных, стал первым судном, вышедшим через Ормузский пролив с грузом нефти с момента начала блокады США в понедельник.

По данным систем отслеживания судов, сообщает Bloomberg, в четверг вечером танкер Shalamar проплыл к югу от иранского острова Ларак и вышел в Оманский залив с грузом около 450 000 баррелей нефти, загруженных на острове Дас в Объединенных Арабских Эмиратах. Танкер класса Aframax, заполненный лишь наполовину, указывает пакистанский Карачи в качестве пункта назначения.

С момента начала ударов США и Израиля в конце февраля количество судов, проходящих через узкий Ормузский пролив, в основном не превышало десятка, и после кратковременного всплеска в выходные дни оно снова вернулось к таким низким показателям. Блокада, установленная ВМС США, теперь требует от судовладельцев получения разрешений как от иранских, так и от американских властей для перевозки нефти и других товаров из Персидского залива.

Хотя на прошлой неделе три супертанкера, загруженные неиранской нефтью, смогли выйти из залива, за последние семь недель, даже до появления американских военных кораблей, лишь несколько других судов с таким грузом пересекли Ормузский пролив. Даже с учетом очевидного разрешения Ирана для некоторых пакистанских судов, это делает переход Shalamar – после всего лишь нескольких дней пребывания в заливе – еще более необычным.

До начала блокады США флот Ирана продолжал пропускать собственные суда, транспортируя в марте почти 1,7 миллиона баррелей нефти в день. Этот поток сейчас в значительной степени остановился, поскольку обе стороны рассматривают возможность нового раунда переговоров.

Shalamar сначала попытался пересечь Ормузский пролив в Персидский залив в воскресенье, но развернулся, когда мирные переговоры между Ираном и США зашли в тупик. Через несколько часов судно все-таки прошло пролив, направляясь к острову Дас в ОАЭ.

Затем США объявили о блокаде иранского побережья, которая вступила в силу с понедельника, заставив судовладельцев переоценить риски любого пересечения. Shalamar начал двигаться на восток в четверг и сейчас находится в Оманском заливе, направляясь к Аравийскому морю.

С момента введения США блокады лишь несколько судов попытались покинуть Персидский залив – причем некоторые из них лишь развернулись и вернулись обратно через Ормузский пролив. Центральное командование ВС США сообщило в четверг, что за три дня развернулись 14 судов.

В настоящее время блокада простирается от побережья Омана вблизи Рас-аль-Хадда на северо-восток до ирано-пакистанской границы.

Блокада Ормузского пролива – главные новости

США начали блокаду пролива для всех морских судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, в понедельник 13 апреля.

В четверг, 16 апреля, два танкера теневого флота Ирана обошли блокаду США Ормузского пролива по новому маршруту. На суда наложены американские санкции, их связывают с Китаем.

