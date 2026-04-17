В Харькове - попадания российских дронов по нескольким районам, есть пострадавшие

В Слободском районе в результате удара по гражданскому предприятию есть один пострадавший.

Российские оккупанты в пятницу, 17 апреля, атаковали город Харьков несколькими беспилотниками, зафиксированы попадания в нескольких районах. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, попадания вражеских дронов зафиксировали в Киевском, Холодногорском и Слободском районах.

"На данный момент поступила информация об одном пострадавшем, медики оказывают необходимую помощь. Известно о пожаре на территории частного сектора", – заявил он.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что, в частности, в Слободском районе в результате удара по гражданскому предприятию есть один пострадавший.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе россияне нанесли шесть ударов КАБами по дамбе на Печенежском водохранилище в Чугуевском районе. Это крупнейшее водохранилище области и критически важный объект для Харькова.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что россияне сейчас активизируют свои наступательные усилия в Харьковской области в направлениях Великого Бурлука и Волчанска. И именно поэтому они заинтересованы нанести максимальный ущерб мобильности Сил обороны Украины, а также создавать препятствия для эвакуации мирного населения, поскольку там находятся автомобильные дороги территориального значения.

Он рассказал, что дамбу строили на пике индустриализации в СССР, поэтому ее прочность рассчитана на то, чтобы выдержать ядерный удар. По его словам, повреждения могут быть от КАБ, но не кардинальные, чтобы дамбу разрушить и произошел одномоментный большой сброс воды. Для такого удара нужно было бы закладывать взрывчатку изнутри, как это сделали на Каховской плотине.

Он не исключает, что в случае серьезных разрушений может произойти сброс воды, но все же, по мнению эксперта, это будет происходить медленно, и специальные службы смогут отреагировать. При этом, говорит он, риски подтопления населенных пунктов возле этого водохранилища все же нельзя сбрасывать со счетов:

По его словам, в случае серьезных разрушений водохранилища могут возникнуть перебои в водоснабжении Харькова и области. Он пояснил, что есть альтернативные варианты обеспечения населения водой.

