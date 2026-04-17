Цены на квартиры в Украине поползли вверх: чего ждать от рынка жилья до конца весны

На вторичном рынке жилья в столице уже отмечается рост, эксперты прогнозируют его дальнейшее ускорение.

До конца весны рынок жилья в Украине останется относительно стабильным. Резких изменений не ожидается, однако спрос постепенно восстанавливается, что будет поддерживать умеренный рост цен, особенно на вторичном рынке и в сегменте аренды.

Об этом говорится в статье УНИАН. "На первичном рынке снижение цен невозможно в принципе из-за удорожания себестоимости, но темпы роста могут замедлиться, если ситуация с безопасностью ухудшится", – отметил риелтор Александр Бойко.

По его словам, вторичный рынок столицы уже продемонстрировал рост примерно на 7% за последние шесть месяцев и имеет потенциал для дальнейшего повышения цен до конца весны.

"До конца весны ожидаю еще 3–5% в гривневом эквиваленте. Аренда после коррекции от летних пиков нашла равновесие, и резких скачков ставок до конца весны я не прогнозирую. Разве что в сегменте автономных квартир – там спрос стабильно превышает предложение, и владельцы это хорошо понимают", – отметил Бойко.

В то же время руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезкий прогнозирует, что в ближайшие месяцы сохранится рост цен на рынке как покупки, так и аренды жилья. Ключевым фактором он называет постепенное восстановление спроса.

"На первичном рынке цены, вероятно, останутся относительно стабильными с незначительными колебаниями. В то же время на вторичном рынке возможен постепенный рост в пределах нескольких процентов", – отметил Поберезкий.

Эксперт отметил, что наиболее динамичным останется сегмент аренды. В условиях ограниченного предложения и активного спроса цены могут и дальше расти до конца весны, особенно в крупных городах.

"В целом рынок переходит в фазу осторожного восстановления. Резких скачков, скорее всего, не будет, но сохранится четкий тренд на постепенный рост активности", - добавил Поберезкий.

Рынок жилья в Украине – главные новости

По данным исследования DIM.RIA, в прошлом месяце в одних регионах квартиры стремительно дорожали, а в других дешевели. Колебания были зафиксированы как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.

В конце февраля сообщалось, что весной может вырасти цена аренды частных домов в Киевской области. В то же время стоимость покупки такого жилья может даже снизиться.

Вас также могут заинтересовать новости: