Россия построила три одинаковые секретные базы: их назначение до сих пор неизвестно

Все базы начали строить после 2022 года.

Россияне с 2022 года развернули однотипные военные базы неизвестного назначения сразу в трех местах. Они расположены на бывшей базе хранения ядерного оружия в оккупированном Крыму, на полигоне, где испытывают "Буревестник" в Архангельской области, и на заброшенном танковом стрельбище на Ладоге. Как пишет Defense Express, на эти объекты обратил внимание аналитик H.I. Sutton, при этом назначение этих баз до сих пор неизвестно.

Все базы были развернуты именно на объектах, принадлежащих российскому Минобороны.

Так, в Крыму объект размещен на бывшем складе ядерного вооружения "Центральная база хранения №712"/"Феодосия-13", вблизи поселка Краснокаменка в 10 км от Судака.

Расчистка площадки под него началась в октябре 2022 года, первый ангар развернут в ноябре, а ввод объекта в эксплуатацию датирован июлем 2024 года. Сейчас там размещены три надувных арочных ангара, комплекс из синих морских контейнеров, соединенных толстыми кабелями или трубами.

Еще один аналогичный типовой объект расположен в 50 км от Санкт-Петербурга недалеко от берега Ладожского озера.

Он развернут на заброшенном танковом полигоне "Нясино" времен СССР. Территорию под него расчистили в августе 2022 года, а в октябре построили первый ангар, то есть он строился параллельно с крымским.

Помимо таких же аналогичных ангаров, на объекте расположена одна бетонная площадка и еще три в 300 метрах от основного комплекса сооружений.

Третий объект развернут на полигоне "Ненокса" в Архангельской области на берегу Белого моря, где испытывают ракету с ядерным двигателем "Буревестник".

Этот комплекс начали развертывать в июле 2023 года, а завершили в сентябре 2023 года.

"Все три объекта имеют свой периметр охраны из двух рядов забора. Также комплексы имеют мощную защиту от молний. В то же время на спутниковых снимках не замечена активность обслуживающего персонала, отсутствуют подсобные помещения. Также площадки не имеют характерной для складских объектов логистической инфраструктуры", – отмечают аналитики.

