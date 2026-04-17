В Европе 'умирает' автопром: один из крупнейших заводов останавливает конвейер

Один из крупнейших автомобильных заводов Европы , расположенный во французском городе Пуасси, прекратит производство автомобилей, сообщает издание Profit.ro.

Как говорится в материале, завод, построенный компанией Ford еще до начала Второй мировой войны, за свою историю принадлежал Chrysler и Peugeot, а с 2021 года вошел в состав Stellantis.

Несмотря на то, что теоретическая мощность объекта составляет 500 000 автомобилей в год, руководство решило поставить точку в его истории как автосборочного предприятия.

"С 2028 года здесь больше не будут производиться автомобили", – отметили представители компании во время объявления о судьбе завода.

По имеющимся данным, причиной такого радикального шага стал "супракапацитет" (избыток производственных мощностей) в Европе и общее падение рынка на 20% по сравнению с 2019 годом.

Масштабные сокращения и новое будущее

По мнению руководства, завод не закроется полностью, но его ждет трансформация. Компания Stellantis планирует инвестировать около 100 миллионов евро, чтобы превратить цех в центр по производству компонентов кузова и переработке подержанных транспортных средств.

Однако для работников новости неутешительны. Сообщили, что планируется увольнение около 600 человек: по "добровольному увольнению" и выходу на пенсию.

Профсоюзы бьют тревогу, заявляя, что новые виды деятельности потребуют лишь 200–300 рабочих, тогда как под угрозой оказывается судьба почти 1900 штатных работников и персонала поставщиков. Из-за такой ситуации активисты уже угрожают начать масштабные забастовки в ближайшие недели.

Авторынок Украины

Ранее УНИАН писал, что дизельные машины занимают заметную долю как среди новых, так и среди подержанных автомобилей в Украине. Согласно статистике, большинство регистраций приходится именно на импортированные машины с пробегом. В то же время среди новых автомобилей лидируют кроссоверы и внедорожники, в частности Renault Duster, а также модели Volkswagen и Toyota.

А вот среди бензиновых автомобилей ситуация несколько иная: несмотря на более высокие расходы на топливо, они также пользуются стабильным спросом среди украинцев. Среди новых бензиновых машин популярностью пользуются преимущественно кроссоверы и модели среднего класса. В список лидеров входят, в частности, автомобили марок Toyota, Skoda и Volkswagen.

