В сети появилось видео, как в Краматорске сепаратисты захватили украинскую бронетехнику
12:20, 16 апреля 2014Политика
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В Интернете появилось видео, как в Краматорске сепаратисты захватили украинскую бронетехнику и подняли над ней российский флаг.
twitter.com/euromaidan/
На пятой минуте видео видно, как военные покидают заблокированную бронетехнику и выстраиваются перед ней под крики и аплодисменты толпы: "Армия с народом!".
На 10 минуте на одной из БМД вывешивают российский флаг и флаг сепаратистской Донецкой народной республики.
Напомним, на улице Орджоникидзе в Краматорске были замечены пять БМД под российскими флагами. СМИ допускали, что часть из них принадлежала украинским военным. Однако, в Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию.
Как отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, ”являются фейком”.
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