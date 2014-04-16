В сети появилось видео, как в Краматорске сепаратисты захватили украинскую бронетехнику

На пятой минуте видео видно, как военные покидают заблокированную бронетехнику и выстраиваются перед ней под крики и аплодисменты толпы: "Армия с народом!".

На 10 минуте на одной из БМД вывешивают российский флаг и флаг сепаратистской Донецкой народной республики.

Напомним, на улице Орджоникидзе в Краматорске были замечены пять БМД под российскими флагами. СМИ допускали, что часть из них принадлежала украинским военным. Однако, в Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию.

Как отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, ”являются фейком”.