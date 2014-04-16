Минобороны опровергает информацию о захвате бронетехники в Краматорске

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Читайте такжеВ Краматорске появилась бронетехника с российскими флагамиКак отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, ”являются фейком”.

Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.