Минобороны опровергает информацию о захвате бронетехники в Краматорске

11:52, 16 апреля 2014
Политика
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В Министерстве обороны Украины опровергают информацию, что в Краматорске передвигается российская бронетехника, а украинские БТРы захвачены сепаратистами и российскими войсками.

Він додав, що на фотографіях затерті номери на техніці / REUTERS

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

Читайте такжеВ Краматорске появилась бронетехника с российскими флагамиКак отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, ”являются фейком”.

Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.

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