Минобороны опровергает информацию о захвате бронетехники в Краматорске
11:52, 16 апреля 2014Политика
4 0
В Министерстве обороны Украины опровергают информацию, что в Краматорске передвигается российская бронетехника, а украинские БТРы захвачены сепаратистами и российскими войсками.
Он добавил, что на фотографиях затертые номера на технике / REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.
Читайте такжеВ Краматорске появилась бронетехника с российскими флагамиКак отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, ”являются фейком”.
Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter