РФ наращивает военное присутствие в Крыму, перебрасывая войска из других регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Российская Федерация продолжает увеличивать свое военное присутствие в АРК, при этом туда активно перебрасываются военнослужащие из других регионов России”, - сказал Перебийнис.

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По его словам, согласно имеющейся информации, в Армянске и Красноперекопске началось расселение в частные дома и квартиры военнослужащих бывшего батальона “Восток”, которые намерены перевезти туда свои семьи для постоянного проживания в Крыму.