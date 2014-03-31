РФ наращивает военное присутствие в Крыму, перебрасывая войска из других регионов
16:22, 31 марта 2014Политика
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Российская Федерация продолжает увеличивать свое военное присутствие в Крыму.
Россия продолжает наращивать военное присутствие в Крыму / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
“Российская Федерация продолжает увеличивать свое военное присутствие в АРК, при этом туда активно перебрасываются военнослужащие из других регионов России”, - сказал Перебийнис.
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По его словам, согласно имеющейся информации, в Армянске и Красноперекопске началось расселение в частные дома и квартиры военнослужащих бывшего батальона “Восток”, которые намерены перевезти туда свои семьи для постоянного проживания в Крыму.
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