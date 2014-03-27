Пограничники: РФ усилила военное присутствие в Черном и Азовском морях

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы, кораблями и катерами Береговой охраны и флота России проводятся активные маневры.

Также пограничной патрульной авиацией Украины вчера в северо-западной части Черного моря отслеживали 3 корабли Черноморского флота России и 3 судна обеспечения Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз». Корабли «Черноморнефтегаза» под флагами РФ базируются вблизи морских стационарных платформ. Еще 2 корабля Черноморского флота находились в западной части Азовского моря. Все суда двигались в нейтральных водах и на существенном удалении от внешней границы территориального моря Украины, отмечается в сообщении.Читайте такжеВ ближайшие два дня Украина будет переживать самый критический момент своей истории - Марчук

В общем, заінформацией Госпогранслужбы, патрульная авиация за период активизации мер обследовала почти 12,5 тыс. км сухопутного участка государственной границы, 20 тысяч км2 акватории Азовского и территориального морей, свыше 40 тысяч км2 исключительной (морской) экономической зоны Украины. Во время мониторинга границы пограничной авиацией используется вспомогательная аппаратура, которая позволяет с высокой точностью отслеживать обстановку на местности.Читайте такжеРазведка США доложила Обаме о возможное вторжение РФ в Украину

Только вчера было обследовано около 600 километров украинско-российской и украинско-молдавской участков. Во время облета сухопутного участка государственной границы экипажи не выявили нарушений, говорится в сообщении.