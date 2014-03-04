СБУ опровергает, что военные РФ уже на материковой части Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он заявил, что эта информация инспирирована извне и распространена украинскими коррупционерами.

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Также, по его словам, СБУ известно о точном количестве российских военных в Крыму.

“Я могу сказать, что по состоянию на вчера в Крыму находилось 16 тысяч военнослужащих Российской Федерации. По соглашениям, которые критиковались в свое время специалистами Украины и других стран, заключенным в 2010-2013 годах, число военных по этим соглашениям - до 25 тысяч. Но вопрос в использовании этих войск. Украина увидела, что это совсем не мирный контингент. И ни одно соглашение не дает права на использование этих военнослужащих против мирного населения в Украине”, - подчеркнул Наливайченко.

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Также он прибавил, что сегодня Службой безопасности были сорваны планы провокаторов помешать заседанию областного совета в Луганске, и что СБУ активно действует в плане недопущения провокаций по дестабилизации работы местных органов власти в Донецкой области.