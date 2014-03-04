СБУ опровергает, что военные РФ уже на материковой части Украины
Председатель СБУ Валентин Наливайченко опровергает информацию, что российские военные находятся уже на материковой части Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Он заявил, что эта информация инспирирована извне и распространена украинскими коррупционерами.
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Также, по его словам, СБУ известно о точном количестве российских военных в Крыму.
“Я могу сказать, что по состоянию на вчера в Крыму находилось 16 тысяч военнослужащих Российской Федерации. По соглашениям, которые критиковались в свое время специалистами Украины и других стран, заключенным в 2010-2013 годах, число военных по этим соглашениям - до 25 тысяч. Но вопрос в использовании этих войск. Украина увидела, что это совсем не мирный контингент. И ни одно соглашение не дает права на использование этих военнослужащих против мирного населения в Украине”, - подчеркнул Наливайченко.
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Также он прибавил, что сегодня Службой безопасности были сорваны планы провокаторов помешать заседанию областного совета в Луганске, и что СБУ активно действует в плане недопущения провокаций по дестабилизации работы местных органов власти в Донецкой области.