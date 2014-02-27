ЕС поддерживает территориальную целостность Украины – Еврокомиссия

Европейский Союз поддерживает территориальную целостность Украины и призывает все заинтересованные стороны к уважению целостной, независимой и суверенной Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Оливье Баи на брифинге.

"Все стороны и все заинтересованные страны должны уважать территориальную целостность Украины. Это важно, и мы держимся нашей позиции уже долгое время. Учитывая очевидную важность повторить это - мы должны это повторить сегодня. Поэтому заявляем еще раз: территориальная целостность Украины должна уважаться", - сказал Баи, отвечая на вопрос УНИАН.

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"Украина должна быть целостной, независимой и суверенной, и мы нуждаемся в участии России в этом процессе, и чтобы она принимала участие в содействии экономическому прогрессу Украины", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.