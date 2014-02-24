Апелляционный суд освободил из-под стражи под подписку о невыезде “васильковских террористов”

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление огласил судья Апелляционного суда Олег Левчук в ходе подготовительного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов на приговор осужденным.

«Ходатайство защитников удовлетворить. Меру пресечения относительно Мосийчука, Шпары и Бевза изменить подпиской о невыезде. По решению суда из-под стражи освободить немедленно», - отмечается в постановлении суда.

Непосредственное рассмотрение апелляционной жалобы на приговор состоится 26 марта в 10.30.

В ходе судебного заседания суд спросил у представителя прокуратуры его мнение относительно заявленного ходатайства об изменении осужденным меры пресечения и получил ответ: “Я полагаюсь на решение суда. Не имею серьезных возражений”.

Читайте такжеВ Днепропетровске, Полтаве и Чернигове демонтировали памятники Ленину

Как сообщал УНИАН, 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Мосийчука и Бевза и помощника депутата Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыва памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.

10 января 2014 года Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам дела - по 6 лет заключения.