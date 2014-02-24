ЕС готов подписать Соглашение об ассоциации с новой украинской властью после выборов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Оливье Баи сегодня на брифинге.

"Соглашение об ассоциации с торговым соглашением (о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли - УНИАН) остается на столе. Мы готовы подписать, как только Украина будет к этому готова. Это суверенный выбор, который должны сделать украинцы. Мы можем начать процесс, который приведет к подписанию документа, - должны сначала пройти через этот процесс", - сказал Баи.

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"Мы будем обсуждать это с новой украинской властью. Это не означает, что для нас нынешняя власть не является легитимной. Но мы бы хотели, чтобы было новое правительство после выборов, и чтобы оно с нами это обсуждало, чтобы удостовериться, что это полностью суверенный выбор, сделанный с полной поддержкой четкого большинства населения", - добавил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 г. Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которую планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации, что вызывало акции гражданского протеста по всей стране.

Верховная Рада Украины 22 февраля 2014 г. устранила Януковича с поста Президента Украины и назначила внеочередные выборы главы государства на 25 мая 2014 года.