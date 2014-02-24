Польша больше не считает Януковича президентом Украины

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал советник Президента Польши по международным вопросам Роман Кужняр сегодня в эфире RMF FM.

«Да, это революция, поэтому нечего ссылаться на конституционные процедуры», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, Польша признает последние решения украинского парламента.

Он назвал события в Украине «государственным переворотом спровоцированным властями», подчеркнув, что это было абсолютно оправдано в ситуации, которая имела место.

Советник Коморовского выразил мнение, что Янукович не сможет организовать какой-то эффективный контр-наступление и отметил, что ему скорее всего не удастся найти убежища в России.

«Кремль имел к нему очень инструментальное отношение. Поскольку он не оправдал себя, подвел, то не думаю, что может рассчитывать на какое-то милосердие. Возможно только временно, но не думаю, что он будет искать там убежища», - сказал Кужняр.