Янукович предлагает провозгласить 9 марта Днем примирения украинского народа

С такой инициативой Глава государства выступил во время совместного заседания Общественного гуманитарного совета и Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 200-летия со днярождения Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Пришло то время, когда мы должны посмотреть, прежде всего, на нашей земле друг другу в глаза и сказать, о чем мы мечтаем. Если сегодня перемирие, то за перемирием должен быть мир», - сказал Виктор Янукович.

По убеждению Президента, введение Дня национального примирения является необходимостью на данный момент. «Если мы говорим о единстве, мы прекращаем раздор между регионами и объединяемся. Этого сегодня требует от нас Украина», - отметил он.

Участники заседания поддержали инициативу Главы государства.