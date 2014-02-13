Янукович поручил правительству увеличить размер Шевченковской премии до 520 тысяч гривен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на совместном заседании Общественного гуманитарного совета и Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 200-летия со дня рождения Т.Шевченко.Читайте такжеЯнукович поручил вдвое увеличить размер премии Шевченко

По словам Януковича, в рамках подготовки празднования дня рождения Шевченко он дал поручение увеличить премию вдвое - до 520 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году, согласно указу «О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко был установлен в сумме 260 тыс. грн каждая.