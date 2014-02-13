Янукович поручил правительству увеличить размер Шевченковской премии до 520 тысяч гривен
15:01, 13 февраля 2014Общество
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Президент Украины Виктор Янукович дал поручение Кабинету министров увеличить размер Шевченковской премии до 520 тысяч гривен.
Янукович поручил шКабміну увеличить размер Шевченковской премии до 520 тысяч гривен
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на совместном заседании Общественного гуманитарного совета и Координационного совета по вопросам подготовки и празднования 200-летия со дня рождения Т.Шевченко.Читайте такжеЯнукович поручил вдвое увеличить размер премии Шевченко
По словам Януковича, в рамках подготовки празднования дня рождения Шевченко он дал поручение увеличить премию вдвое - до 520 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, в 2013 году, согласно указу «О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко был установлен в сумме 260 тыс. грн каждая.
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