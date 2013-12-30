Альпинисты со всего мира поддержали Евромайдан восхождением на самую высокую гору США

Группа альпинистов со всего мира 28 декабря поддержала украинский Майдан восхождением на гору Аконкагуа (6962 м) – самую высокую точку Америки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода» со ссылкой на Координационный центр работы с украинцами за рубежом при Штабе национального сопротивления.

Альпинисты также записали свое обращение на украинском языке, где призывали к борьбе за европейские ценности и процитировали слова Тараса Шевченко "Борітеся – поборете, вам Бог помогає".

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"За демократию, за прозрачность, за справедливый суд, за свободу слова, против коррупции. Весь свободный мир с вами", - отметили альпинисты.

Кроме того, отмечается в сообщении, в США сняли видеоклип в поддержку украинского Майдана на легендарную песню "We shall overcome", которая считается гимном движения за гражданские права в мире.

Клип сняли представители украинской диаспоры в США - известный документалист Генри Невисон и руководитель Волынского ансамбля танца в Филадельфии Тарас Левицкий.