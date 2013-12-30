Альпинисты со всего мира поддержали Евромайдан восхождением на самую высокую гору США
Альпинисты со всего мира поддержали украинский Майдан восхождением на самую высокую гору Америки
Группа альпинистов со всего мира 28 декабря поддержала украинский Майдан восхождением на гору Аконкагуа (6962 м) – самую высокую точку Америки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода» со ссылкой на Координационный центр работы с украинцами за рубежом при Штабе национального сопротивления.
Альпинисты также записали свое обращение на украинском языке, где призывали к борьбе за европейские ценности и процитировали слова Тараса Шевченко "Борітеся – поборете, вам Бог помогає".
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"За демократию, за прозрачность, за справедливый суд, за свободу слова, против коррупции. Весь свободный мир с вами", - отметили альпинисты.
Кроме того, отмечается в сообщении, в США сняли видеоклип в поддержку украинского Майдана на легендарную песню "We shall overcome", которая считается гимном движения за гражданские права в мире.
Клип сняли представители украинской диаспоры в США - известный документалист Генри Невисон и руководитель Волынского ансамбля танца в Филадельфии Тарас Левицкий.