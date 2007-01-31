Контрабандисты построили мост через российско-украинскую границу

В Ростовской области контрабандисты пытались переправить товар с Украины, соорудив самодельный мост через реку, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления РФ.

В районе таможенного поста Донецк сотрудники Миллеровской таможни и пограничной службы задержали семь граждан России и Украины, которые пытались переправить 14 тюков с одеждой турецкого производства, минуя таможенный контроль.

"Соорудив из бревен мост, нарушители переправились через реку Большая Каменка, по которой проходит граница, и понесли "контрабандный" товар в дом на окраине дачного поселка, располагающегося неподалеку", где и были задержаны пограничниками, говорится в пресс-релизе.

Товар изъят и помещен на склад временного хранения, его стоимость определят специалисты.

В этом же районе таможенники совместно с пограничниками задержали 490 килограммов контрабандного сыра, который пытались перевезти через границу с Украины два мотоциклиста.

"При виде представителей правоохранительных органов, которые пытались их остановить, мужчины бросили мотоциклы с товаром и убежали на территорию сопредельного государства, которая находилась в нескольких метрах от места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Образцы изъятого сыра отправлены на экспертизу, которая установит его качество и стоимость.

РИА "Новости"