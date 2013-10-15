Эстонский президент поддержал Украину на пути к ассоциации с ЕС

Эстония поддерживает подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и не воспринимает давления третьих стран на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес во время совместного заявления с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Он назвал чрезвычайно важным факт подписания соглашения об ассоциации и зонах свободной торговли на Вильнюсском саммите.

“Мы не соглашаемся с угрозами и экономическим давлением от третьих стран с целью изменения выбора своего будущего Украины, Молдовы и Грузии”, - сказал Президент Эстонии.

Он подчеркнул, что договор о ЗСТ позволит Украине выйти на крупнейший и стабильный рынок — европейский рынок. При этом Ильвес отметил, что сегодня наблюдается новый подъем европейской экономики и в скором будущем будет достигнута договоренность о совместной торговле между Европой и Соединенными Штатами Америки. При этом он отметил, что ЕС является важным торговым партнером для Украины уже сейчас, и доля ЕС составляет треть всего украинского торгового оборота. Он также сказал, что ЕС надеется на поддержку евроинтеграционного курса и других постсоветских стран, в первую очередь Молдовы. Он дал высокую оценку роли Украины в урегулировании приднестровского конфликта.

“В завершение хочу подчеркнуть, что Украина является частью Европы”, - заявил Президент Эстонии.