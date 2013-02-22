Кивалов обнадежил Путина, что русский язык будет вторым государственным в Украине

Об этом сообщает РИА Новости.

"Приятно слышать сегодня такие добрые слова в адрес русского языка на Украине, о заботе о русскоязычных гражданах. Мы тоже всегда об этом думаем. Но хочу сказать, что мы с не меньшим уважением относимся и к украинскому языку. Не собираясь вмешиваться во внутриполитическую полемику на Украине, рассчитываем на то, что здравый смысл возобладает", - сказал Путин в пятницу на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В ходе церемонии наград были удостоены несколько граждан Украины.

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Президент подчеркнул, что в России "одинаково уважительно относятся к представителям разных политических партий и течений на Украине".

"Рассчитываем только на одно, что этот здравый смысл будет подталкивать нас к совместной работе на благо наших государств, наших людей", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что в России относятся к украинцам, как к братскому народу, несмотря на разногласия между странами по целому ряду вопросов, в том числе и по газовому.

"Мне особенно было приятно видеть сегодня здесь представителей нашей братской Украины. Я позволю себе употребить именно это слово - братская Украина. Потому что за нашими нескончаемыми спорами по газу мы как-то забываем о главном, что мы действительно братские народы", - добавил президент.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", в Кремле Владимир Путин наградил медалью Пушкина украинского депутата Сергея Кивалова. Тот заявил, что на Украине планируют изменить Конституцию и сделать русский язык вторым государственным.