Путин наградил Кивалова и Колесниченко за сохранение русского языка
17:15, 19 февраля 2013Политика
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Президент РФ Владимир Путин наградил государственной наградой России Медалью Пушкина авторов скандального украинского языкового закона Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко.
Фото УП
Соответствующий указ размещен на сайте президента России, пишет Украинская правда.
Регионалов наградили за "большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".
Как известно, оба нардепа выступили соавторами скандального закона "Об основах государственной языковой политики".
Также госнаграды РФ получили депутаты от Партии регионов Дмитрий Шенцев и Олег Царев, а также экс-депутат Юрий Болдырев.
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