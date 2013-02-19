Путин наградил Кивалова и Колесниченко за сохранение русского языка

Соответствующий указ размещен на сайте президента России, пишет Украинская правда.

Регионалов наградили за "большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

Как известно, оба нардепа выступили соавторами скандального закона "Об основах государственной языковой политики".

Также госнаграды РФ получили депутаты от Партии регионов Дмитрий Шенцев и Олег Царев, а также экс-депутат Юрий Болдырев.