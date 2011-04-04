Яценюк считает, что красным флагам место в музее, а не на флагштоках

Народный депутат Украины, лидер Партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК выступает против поднятия в Украине красных флагов в День Победы. Об этом он сказал в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЯЦЕНЮК сообщил, что внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления «Некоторые вопросы использования Государственного флага Украины во время проведения государственных праздников». Он отметил, что данным проектом постановления предусмотрено, что на все государственные праздники и во время организации и проведения праздничных мероприятий используется исключительно Государственный флаг Украины.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что красные флаги, с которыми воевали против фашизма украинцы, россияне и другие народы бывшего СССР во время Второй мировой войны, должны храниться в музее. По его словам, речь идет о «символике коммунистического тоталитарного режима», что противоречит законодательству Украины.

Как известно, 15 марта с.г. горсовет Севастополя принял решение, что в день Победы и в День освобождения Севастополя на флагштоках зданий органов местного самоуправления и исполнительной власти будут устанавливать «копию Знамени Победы».

Согласно документу, в День Победы (9 мая) и в День освобождения Севастополя (14 июня) копия Знамени Победы «в обязательном порядке вывешивается на флагштоках зданий органов местного самоуправления и исполнительной власти вместе с Государственным флагом Украины и флагом города-героя Севастополя».