Коммунисты против создания музея в ставке Гитлера

Активисты Коммунистической партии пикетировали Винницкую областную государственную администрацию, выступая против создания на территории ставки Гитлера "Вервольф" под Винницой музейного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие стояли с красными флагами и плакатами "Нет возрождению фашизма!", "Пане губернаторе! Нащадки Вас не зрозуміють", "Пане губернатор! Не ганьбіть свято Перемоги ветеранам" и "Не допустимо будівництва музею у Вовчому лігві".

"Нас пытаются успокоить, что этот историко-мемориальный комплекс будет лишь памятью о жертвах фашизма, а не музеем гитлеризма. Власть ссылается на то, что существует якобы "огромный интерес в Украине и за границей" к этому месту", - сказала первый секретарь Винницкого обкома КПУ Лидия ЗАКУСИЛОВА.

По словам участников акции, "если власть будет считать важнейшим и самым популярным памятным местом Подолья ставку Гитлера, то трупная вонь фашизма может еще долго разноситься по нашей стране".

Между тем глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА сказал, что, инициируя создание историко-мемориального комплекса на этой территории, целью ставилось донесение исторической правды людям, воспитание патриотического отношения к своей истории и народной памяти у молодежи. «Хотим мы этого или не хотим, на «Вервольф» постоянно идет неорганизованный поток людей. Стихийные экскурсоводы делают на этом бизнес, часто искажая историю, создавая мифы и т.д. При этом они не говорят о том, что на строительстве этой ставки погибли более 10 тысяч военнопленных. Поэтому, инициируя создание историко-мемориального комплекса на этой территории, мы ставили целью не возрождение ставки, как кто-то это преподносит. Наоборот главное – донести историческую правду людям, воспитывать патриотическое отношение к своей истории и народной памяти у молодежи», - сказал Н.ДЖИГА.

По его словам, в первую очередь внимание акцентируется на увековечении памяти и героического подвига нашего народа. «Это место сыграло роль в свержении фашизма. Здесь Гитлер принял фатальное для Германии решение о наступлении на Сталинград, что стало переломным во всем ходе Великой Отечественной войны. Вместо мусорных свалок и пикников, разных непонятных и неконтролируемых сборищ здесь будет окультуренная охраняемая территория», - отметил Н.ДЖИГА.

Губернатор Винницкой области убежден, что молодежь должна осознавать весь ужас тех трагических событий и быть ответственной за мирное будущее. «Принципиально, чтобы посетители, которых будет интересовать этот уникальный исторический объект, после осмотра экспозиций военных лет пришли и поклонились памяти жертв фашизма. Чтобы молодежь, вместо увлечения новомодными течениями, осознали весь ужас тех трагических событий, свою обязанность перед старшими поколениями и ответственность за мирное будущее», - сказал Н.ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.ДЖИГА выразил убеждение, что туристический маршрут на ставку “Вервольф» должен быть создан ко Дню Победы - 9 Мая, таким образом будет увековечена память погибших.

Справка УНИАН. Ставка Гитлера "Вервольф" (нем. Werwolf - «оборотень») размещалась в 8 км на север от Винницы возле села Коло-Михайловка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для следующих боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство велось с осени 1941 г., действовать начала с апреля 1942 года, в марте в 1944 г., накануне немецкого отступления, ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытия - 4,5 м.