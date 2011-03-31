Суд освободил из-под стражи одного из 9 членов "Тризуба"

Суд освободил из-под стражи Эдуарда АНДРЮЩЕНКО - одного из 9 тризубовцев, обвиняемых в повреждении памятника Сталину в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес сегодня Октябрьский районный суд города Запорожье, где началось слушание по существу дела обвиняемых в повреждении памятника Сталину и обкома КПУ в Запорожье.

Как сообщил УНИАН адвокат студента Е.АНДРЮЩЕНКО Сидор КИЗИН, сегодня Октябрьский районный суд Запорожья наконец провел первое судебное заседание по делу обвиняемых в повреждении памятника И.Сталину.

"Сегодня суд изменил меру пресечения для Эдуарда АНДРЮЩЕНКО взятием на поруки трудовым коллективом Запорожского национального университета, где он учится. Однако остальные семь патриотов все еще остаются под стражей безо всяких законных оснований, причем некоторые из ребят нуждается в серьезной медицинской помощи, которая невозможна в условиях СИЗО", - уточнил С.КИЗИН.

Адвокат добавил, что и в дальнейшем будет отстаивать права своего подсудимого. Он также отметил, что адвокаты других подсудимых не смогли добиться их освобождения по различным причинам.

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.

Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали более 10 членов ВО "Тризуб".