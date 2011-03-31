Тимошенко: путь развития Украины не аналогичен российскому

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что путь развития Украины, избранный действующей властью, не аналогичен российскому.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в интервью телеканалу Euronews.

"Нет, она (Украина — УНИАН) движется в сторону несвободы, недемократии, несправедливости и коррупции. Вот в какую сторону она движется, и это направление не имеет ничего общего с Россией", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос об украинско-российских отношениях, лидер партии "Батькивщина" сказала: "Мне хотелось бы, чтобы эти связи становились партнерскими, а не связями старшего и младшего брата, не связями начальника и подчиненного, не связями крупной мощной страны и, как говорится, прилегающей территории. Я хочу, чтобы это были соседские, партнерские, равные связи, которые дают взаимную пользу и взаимное удовлетворение двум странам".