Яценюк призывает показать ПР, что Одесса - это не один из районов Донецка

Поддержка «Фронтом Змин» Эдуарда ГУРВИЦА на выборах мэра Одессы - это первый шаг к объединению демократических сил для создания реальной альтернативы Партии регионов в виде качественного другой политической силы.

Об этом заявил лидер партии «Фронт Змин» Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Одессе, отвечая на вопрос, почему «Фронт Змин» поддерживает именно эту кандидатуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта» А.ЯЦЕНЮК отметил: «Первый шаг к тому, чтобы показать: мы можем на партнерских условиях сохранить в Украине демократию и так же на партнерских условиях поддержать единого кандидата на пост мэра Одессы».

Он подчеркнул, что «мы готовы к тому, что действующая власть будет пытаться сорвать объединительный процесс, но им это не удастся».

А.ЯЦЕНЮК отметил: «Эти выборы должны выиграть одесситы. Я верю в их небезразличие, верю, что они верны своему городу. Нужно показать Партии регионов, что Одесса - это не один из районов города Донецка». Он отметил большую работу, проведенную Эдуардом ГУРВИЦОМ в должности мэра Одессы. «Даже не хочу вспоминать, каким был город в 2005 году, когда я приехал сюда работать (первым заместителем председателя обладминистрации - УНИАН), поскольку за эти четыре года Одесса существенно изменилась к лучшему», - добавил лидер «Фронта Змин». При этом добавил: «Да, не все получилось, но строятся дороги, открываются новые поликлиники, развивается туризм».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что избирателям нужно хорошо подумать, стоит ли что-то менять, поскольку Э.ГУРВИЦ - «это человек, который болеет за Одессу, знает, что делать». При этом привел негативный пример Киева, где когда-то пришла «молодая красивая команда» и чем это закончилось для столицы, поскольку «после ее работы, я Киев не узнаю».

А.ЯЦЕНЮК рассказал, что «Фронт Змин» получил заверение Э.ГУРВИЦА в том, что Одесса увидит качественно новое управление городом, проектный подход к его развитию. В то же время, подчеркнул он, изменения в таком крупном городе зависят не только от местной власти, но и от поддержки из центра. «Центральной власти необходимо поддержать реальное самоуправление, прекратить ручное финансирование регионов, работать над настоящими реформами, которые создадут новые рабочие места», - подчеркнул лидер партии «Фронт Змин».