Киевские регионалы утвердили избирательный список

Партия регионов сформировала список кандидатов в депутаты Киевского областного совета на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали единогласно 134 делегата первого этапа XVI конференции Киевской областной организации Партии регионов, которая состоялась накануне, 28 сентября.

В частности в состав первой пятерки списка Партии регионов на выборах в Киевский областной совет вошли 74 члена партии. Первую пятерку возглавил председатель Киевской областной организации партии Юрий БОЙКО. Кроме того, в пятерку вошли председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК, председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ, а также Татьяна ПОДАШЕВСКАЯ и Андрей ДОЛГАНОВ.

«Мы, по моему мнению, смогли отобрать лучших наших коллег для того, чтобы они достойно представляли партию на местных выборах. Это было нелегко, мы помним президентскую кампанию, когда у нас был еще не высокий рейтинг, не было такого доверия к власти. Я считаю, что за последних полгода наш Президент сделал решительной шаг по наведению порядка в стране. Построена эффективная работающая, я не говорю, что беспроблемная, но власть в полном смысле этого слова», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что главной задачей Партии регионов на местных выборах является получение наибольшего количества голосов избирателей в Киевской области. Также Ю.БОЙКО выразил уверенность, что Партия регионов сформирует большинство во всех без исключения районах, селах и городах Киевской области.

«Большинство, которое будет настроено на эффективную работу. Не на политиканство и на какие-то бесплодные дискуссии, а на выполнение задач, стоящих перед нормальной властью для того, чтобы люди чувствовали, что о них кто-то заботится», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Кроме того, на конференции была утверждена программа Киевской областной организации Партии регионов «Строим новую страну!».

«Избирательная программа Киевской областной организации Партии регионов направлена на консолидацию усилий центральной и местной власти в решении социально-экономических и гуманитарных проблем жителей Киевской области, на рост жизненного уровня и защиту их интересов, воплощение в жизнь социальных инициатив руководства государства», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, программа партии направлена на привлечение инвестиций на территории районов, городов, сел области и возрождение агропромышленного комплекса, вхождение области в пятерку наиболее успешных регионов Украины.

«Однако понятно, что для ее успешной реализации в первую очередь нужна политическая стабильность. Ее воплощение возможно при условии формирования действенной и ответственной власти на местах и консолидации всех ветвей власти», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.