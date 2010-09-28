Янукович показал министрам «желтую карточку»: Договорились? По-хорошему...

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует наложить взыскания на должностных лиц органов государственной власти, в частности заместителей министров, которые препятствуют выполнению заданий экономической реформы в части упрощения государственной регуляторной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил, подводя итоги заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Киеве.

Глава государства подверг критике деятельность многих министерств, ведомств, отдельных должностных лиц, которые препятствуют выполнению заданий программы экономических реформ, в частности, в части упрощения системы регулирования предпринимательской деятельности.

В.ЯНУКОВИЧ передал премьер-министр Николаю АЗАРОВУ перечень таких органов государственной власти и поручил рассмотреть результаты их деятельности в данной сфере на заседании Кабинета министров, и при необходимости наложить взыскания на соответствующих должностных лиц вплоть до их увольнения с государственной службы.

«Заместители министров, ответственные за это по распределению обязанностей, которые не выполнили решение Кабинета министров (относительно упрощения системы регулирования предпринимательства – УНИАН), как минимум, должны получить на первый раз выговор», - заявил Президент.

В связи с этим он высказал требование к министрам обеспечить высокий уровень исполнительской дисциплины среди подчиненных. «Это «желтая карточка», следующая будет «красная». Договорились или нет? По-хорошему», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.