Турчинов рассказал, зачем СБУ вызывает его на допросы

Бывший первый вице-премьер-министр Украины, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что следователи СБУ вызывают его на допросы, чтобы помешать работе по подготовке «Батькивщины» к местным выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед четвертым допросом в СБУ.

«По всей Украине у нас проходят конференции (партийных организаций – УНИАН), несмотря на сумасшедшее давления власти, которая противодействует партии «Батькивщина» в избирательном процессе», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, активистов партии выселяют из партийных офисов, изготовляют фальшивые печати и свидетельства о регистрации организаций.

«Несмотря на это, процесс идет», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, вместо того, чтобы присутствовать на конференции Киевской областной организации партии «Батькивщина», которая проходит сегодня, он вынужден в который раз прийти на допрос в СБУ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что ему трудно представить, какие вопросы будут задавать следователи.

«Сейчас я хочу услышать, какие еще вопросы могут мне задать. Во всяком случае, я не вижу иных мотивов для вызовов меня на допрос, кроме попытки политического давления и попытки не дать возможности работать в оппозиции», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, А.ТУРЧИНОВА вызывают на допросы в СБУ в связи с делом компании «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. По делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся двое высокопоставленных должностных лиц, которые работали в предыдущем правительстве Юлии ТИМОШЕНКО – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.