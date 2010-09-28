Совет оппозиции подпишет обращение к международным организациям
06:57, 28 сентября 2010Политика
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28 сентября, в 14.00 состоится заседание Совета оппозиции, во время которого лидеры парламентских оппозиционных партий подпишут письмо-обращение к международным организациям относительно ситуации вокруг местных выборов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Место проведения: ул. Грушевского, 5 конференц-зал. Вход через 9-й подъезд по карточкам аккредитации.
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