Эксперт: назначение Кличко на место Довгого подтвердит его связи с ПР

Переименование столичной улицы Мазепы в Лаврскую стало возможным благодаря поддержке группы депутатов Блока Кличко в Киевсовете.

Такое убеждение выразил политический эксперт Владимир ЦЫБУЛЬКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, “переименование столичной улицы Мазепы в Лаврскую стало возможным благодаря поддержке группы депутатов Блока Кличко, и это делает еще более убедительными слухи о сближении Виталия КЛИЧКО и Партиях регионов, которые активно распространяются в последнее время в Киеве”.

В.ЦЫБУЛЬКО, который принимал участие в пикете у стен Киевсовета против переименования улицы, отметил, что не удивится, если подтвердятся настойчивые слухи и о том, что “господин КЛИЧКО вскоре будет назначен секретарем Киевсовета вместо Олеся ДОВГОГО”.

Эксперт считает, что В.КЛИЧКО и возглавляемой им политической силе теперь больше бы пристало настаивать на скорейшем проведении досрочных выборах мэра столицы и идти баллотироваться на эту должность. «А поддержка одиозного решения, которое в угоду московскому патриарху КИРИЛЛУ настойчиво продавливали регионалы, Блоку Кличко точно баллов не добавляет», - убежден В.ЦЫБУЛЬКО.

«Данное решение действительно могло бы не пройти, – отмечает политолог, – потому что за него не голосовали восемь депутатов из Блока Черновецкого, которые, как это ни странно, выявили большую последовательность и принципиальность, чем так называемые «оппозиционеры» Кличко».

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевский городской совет принял решение о переименовании части улицы Ивана Мазепы - от площади Славы до площади Великой Отечественной войны - в улицу Лаврскую.