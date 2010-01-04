Ющенко: есть мотивы, толкающие политиков на серьезные преступления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует обратиться к европейским институтам, в том числе к ОБСЕ и Европейскому парламенту, с просьбой увеличить количество наблюдателей на президентских выборах в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время общения с представителями СМИ.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что в результате усиления миссий наблюдателей, а также увеличение количества журналистов, удастся избежать фальсификаций, которые сегодня готовятся теми или другими политическими силами.

Также В.ЮЩЕНКО намерен обратиться к членам избирательных участков, «чтобы усилить их добросовестность, и чтобы они действовали в соответствии с законом».

В.ЮЩЕНКО пообещал со своей стороны делать все, чтобы не допустить злоупотреблений. «Я, как Президент, все сделаю, чтобы не допустить применения админресурса, но есть мотивы, толкающие определенные политические силы на серьезные преступления», - сказал Президент.

В то же время глава государства убежден, что Украине удастся провести честные и демократические выборы и избежать любых фальсификаций.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 30 декабря 2009 года зарегистрировала свыше 700 международных наблюдателей на выборы Президента Украины.

Миссия ОБСЕ на президентских выборах 2010 года начала свою работу в Украине 24 ноября 2009 года. С начала декабря в Украине работают 60 долгосрочных наблюдателей ОБСЕ, и ближе ко дню выборов к ним присоединятся еще 600 наблюдателей.